Governo Conte bis, la Boschi: non ritiro le querele contro il M5s

"Ovviamente non rinuncio a nessuna causa contro l'M5s. Nessun risentimento personale ma sui risarcimenti non torno indietro". Lo dice Maria Elena Boschi, commentando la probabile nascita del governo Conte bis, di cui il Pd è stampella fondamentale. "Il bene per il Paese è evitare l'aumento dell'Iva e i pieni poteri a un uomo instabile come l'ormai ex ministro dell'Interno, aggiunge. "L'accordo di governo è un mezzo per raggiungere questi obiettivi".

"Penso che abbiamo dimostrato davvero di anteporre l'interesse del Paese mettendo da parte ogni questione personale e senza chiedere nessuna poltrona", dice al Messaggero la Boschi. "Se non ci fosse stato Renzi - spiega - oggi avremmo Salvini a torso nudo in tutte le tv italiane a fare campagna elettorale. Vi sembra una garanzia sufficiente?".



Alla domanda se i renziani entreranno nel governo, Boschi risponde: "E' una categoria che fatico a comprendere, quella dei renziani. Molti di quelli che hanno avuto incarichi di responsabilità erano renziani. Poi hanno smesso. Qualcuno è tornato a esserlo di recente, ma non so quanto dureranno. Penso che Zingaretti designera' le donne e gli uomini piu' adatti".



E le querele nei confronti del M5s? "Non le ritirerò. Ovviamente non rinuncio a nessuna causa. Nessun risentimento personale ma sui risarcimenti non torno indietro".