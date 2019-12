Governo, Conte: "Al lavoro senza sosta per dare risposte"

"Abbiamo approvato altre importanti misure. Come promesso, grazie al contribuito del Parlamento è stato dato il via libera all'aumento per le indennità dei sindaci dei piccoli Comuni e ai fondi per il pagamento degli straordinari arretrati per polizia e vigili del fuoco". Lo afferma Giuseppe Conte, parlando del decreto fiscale. "Abbiamo deliberato l'estensione dello stato di emergenza per dodici Regioni colpite dal maltempo", aggiunge il premier.