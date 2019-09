Governo Conte 2, Nicola Zingaretti: non si governa da nemici

"L'esperienza del governo giallo-verde conferma che non si può governare da nemici. Lo afferma il segretario Pd Nicola Zingaretti a Repubblica, aggiungendo: "Questo governo è un esperimento che ha già archiviato un brutto periodo per l'Italia: la stagione dell`odio, della perenne fibrillazione del quadro politico e della ricerca del capro espiatorio per fini di consenso personale. E' un primo risultato di cui fare tesoro".