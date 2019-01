Governo, concluso il vertice di maggioranza sul maxi-decreto in vista del Cdm: "Il testo è pronto"

Il vertice di maggioranza - Il vertice a Palazzo Chigi è durato circa un'ora durante la quale si è discusso del decreto con le misure per il reddito di cittadinanza e quota 100 per le pensioni che dovrebbe essere approvato nel pomeriggio dal Consiglio dei ministri. Oltre a Conte, Salvini e Di Maio erano presenti anche i ministri dell'Economia, Giovanni Tria, e per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, assieme ai sottosegretari Giancarlo Giorgetti, Claudio Durigon, Massimo Garavaglia e Laura Castelli.



Ok anticipo del Tfr e coperture - "Il testo è pronto: tutto bene, tutto in ordine. Tutti i nodi sono stati risolti", ha detto il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, annunciando per le 18 la riunione del Consiglio dei ministri. "Anche il nodo dell'anticipo del Tfr dei dipendenti pubblici è stato risolto" ha spiegato Durigon aggiungendo che non ci osno problemi per le coperture.



La nota di palazzo Chigi - In una nota, Palazzo Chigi ha confermato il via libera, oltre che agli stanziamenti per il Tfr degli statali anticipato per tutti, anche a quelli per un fondo volo Alitalia.