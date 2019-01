Governo, Cdm per reddito di cittadinanza e quota 100 forse venerdì 18

Il Cdm per l'approvazione del maxi-decreto contenente reddito di cittadinanza e quota 100, inizialmente annunciato per il 10 gennaio, potrebbe aver luogo soltanto venerdì 18. Lo slittamento è dovuto anche alle agende dei ministri, che non saranno a Roma per diversi giorni. Secondo alcuni, il ritardo sarebbe legato invece all'esame del testo da parte della Ragioneria dello Stato e alle divisioni interne all'esecutivo.