Governo, Casini: "Conte sta sbagliando tutto"

"Conte sta sbagliando tutto, deve recuperare alleanze vecchie e cercare eventualmente di allargare con un'operazione politica", A "Mattino Cinque", Pier Ferdinando Casini commenta così la gestione della crisi di governo da parte del premier dimissionario,

Per il senatore "va recuperato il rapporto con Italia Viva": "Un partito - dice - che non può essere surrogato da una conta numerica". Casini sottolinea anche come l'atteggiamento di Conte, "forse dettato dalla paura di non rimanere lì", "sta spostando i fari della crisi". "Dopo 15 giorni - prosegue il senatore - il problema non è più Renzi, ma sta diventando lo stesso Conte".