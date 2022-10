Calderoli: autonomie regionali possibili entro un anno

Roberto Calderoli sottolinea come nessuno voglia "dividere il Paese.

Nessuno vuole avvantaggiare le regioni più ricche. Anzi: le autonomie sono la strada maestra per ricucire il Nord e il Sud dell'Italia". In un'intervista al Corriere della Sera, il ministro agli Affari regionali e Autonomie spiega che per una "legge di attuazione sulle autonomie" i tempi possono essere celeri. "Direi che potremmo arrivare a un testo in Consiglio dei ministri entro Natale e poi partirà il Parlamento - sostiene -. Quindi entro maggio alla Camera ed entro il 22 ottobre al Senato".