Governo, Brunetta: "Forza Italia non può chiamarsi fuori"

Renato Brunetta non ha dubbi sulla necessità di sostenere il governo Draghi. "Abbiamo un dovere storico - afferma l'ex ministro di Forza Italia -, tutti ma in particolare il nostro partito: stare dalla parte degli italiani. Non sono ammesse incertezze. Il voto è sempre un passaggio sacro, ma in questo caso potrebbe aggravare la crisi. La scelta di Draghi va nella direzione di un governo di unità nazionale con le migliori risorse del Paese".