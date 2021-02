Governo, Borrell: "Draghi ci ricorda l'essenza dell'integrazione Ue"

Afp

"Il primo ministro Draghi ci ricorda l'essenza dell'integrazione europea". Lo scrive su Twitter l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell, commentando l'intervento in Senato del premier. Nel suo tweet, Borrelli riporta in italiano un passaggio del discorso di Draghi: "Gli Stati nazionali rimangono il riferimento dei nostri cittadini, ma nelle aree definite dalla loro debolezza cedono sovranità nazionale per acquistare sovranità condivisa".