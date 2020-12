Governo, Bettini: "No a opache manovre, se cade il governo si vota"

Ansa

Il Pd "contrasterà ogni tentativo di utilizzare i problemi per ribaltare l'attuale governo e l'attuale premiership. Sarebbe un'avventura, una crisi al buio e si ridurrebbe ad essere un'opaca e spregiudicata manovra politica". Lo ha detto Goffredo Bettini, dirigente dem, aggiungendo: "Se cade questo governo, secondo noi in questa legislatura non potrà essercene un altro. Meglio il voto, di fronte al quale ognuno si assumerà le proprie responsabilità".