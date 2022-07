Governo, Berlusconi: "Preoccupati da fibrillazione, serve stabilità"

"Siamo fortemente preoccupati per le fibrillazioni che vengono scaricate sul governo, in un momento nel quale sono invece necessarie stabilità e dialogo".

Lo si legge in una nota diffusa al termine della riunione convocata a Villa Certosa dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "Provocazioni o prove di forza come la proposta inaccettabile sulla coltivazione domestica e l'uso della cannabis, impuntature come quella sul cosiddetto Ius Scholae creano instabilità e confusione", viene sottolineato.