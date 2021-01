Governo, Berlusconi: "Noi uniti, da sinistra spettacolo deludente"

Silvio Berlusconi ha partecipato in videoconferenza al vertice del centrodestra che si è tenuto a Milano tra Salvini, Tajani, Toti e Lupi. "La nostra coalizione è unita e compatta", ha detto il leader di Forza Italia commentando il futuro incerto dell'attuale maggioranza. "La sinistra ha messo in scena uno spettacolo deludente per migliaia di italiani che soffrono per le conseguenze sanitarie ed economiche della pandemia", ha aggiunto.