Governo, Berlusconi: "Centrodestra compatto, saliremo insieme al Colle"

Il Centrodestra salirà unito al Colle per le consultazioni di Mattarella in vista della composizione di un nuovo governo dopo le dimissioni di Conte. Lo ha detto Silvio Berlusconi durante il vertice in cui si sono riuniti gli esponenti di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia. "Abbiamo dato prova di grande compattezza - ha chiarito il leader di Forza Italia -, sono d'accordo: andiamo al Quirinale tutti insieme".