Governo, Bellanova: "Conte tiene in ostaggio maggioranza e Paese"

"Chi sta tenendo in ostaggio il Paese non sta di certo in Italia Viva. Andare avanti con le minacce, non aiuta nessuno". Lo dice Teresa Bellanova, capo delegazione di Iv. "Non abbiamo detto "Conte o niente", è Conte che sta tenendo in ostaggio la sua maggioranza", aggiunge. "Bisogna prendere atto che una fase è chiusa e capire se si possa aprire un percorso di riscrittura di un programma", ha detto ancora la Bellanova.