Governo, appello di Franceschini (Pd) a M5s: "Sostenete Draghi con noi"

ansa

Dario Franceschini lancia un appello ai parlamentari del Movimento 5 stelle chiedendo di sostenere il governo di Mario Draghi. "Attenti - mette in guardia l'esponente del Pd -, di fronte a un richiamo come quello di Mattarella e alla disponibilità di una personalità come Draghi a non produrre un esito paradossale, cioè la maggioranza che si spacca e la destra disponibile per senso di responsabilità".