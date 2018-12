Global Compact, Fico: "Sediamoci al tavolo sui migranti" | Ma M5s e Lega rinviano l'adesione e prendono tempo

"Patto globale per le migrazioni, questa è la traduzione di Global Compact : siccome l'immigrazione è una problematica globale per forza dobbiamo sederci al tavolo con tutti Paesi del mondo, specie quelli da cui partono i migranti". Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico mentre la maggioranza incassa invece il sì dell'Aula su una mozione che impegna il governo a "rinviare la decisione in merito all'adesione dell'Italia" al "Global Compact".

"Dobbiamo scostarci dalla politica di Trump sulla immigrazione e sull'ambiente. L'Italia deve inserirsi in un meccanismo internazionale di dialogo e l'Onu è la sede adatta, quindi l'Italia deve esserci sempre", ha aggiunto Fico.



Ok alla mozione M5s-Lega: "Governo rinvii decisione su adesione Global Compact" - L'Aula della Camera ha approvato la mozione di maggioranza con cui impegna il governo "a rinviare la decisione in merito all'adesione dell'Italia al 'Patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare', in seguito a un'ampia valutazione con riferimento alla sua effettiva portata". A favore del documento firmato dai capigruppo di M5s D'Uva e della Lega Molinari si sono espressi 277 deputati, 224 i contrari, 3 gli astenuti. Respinte tutte le altre mozioni presentate, a cominciare da quella di Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia che era contraria all'adesione italiana al Global compact.