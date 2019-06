Gli editori: nel dl Crescita governo sostiene sexy shop e non libri

Nel decreto Crescita il governo ha stanziato "400 milioni per il cinema e zero per il libro". A farlo notare è il presidente dell'Associazione italiana editori, Ricardo Franco Levi, il quale sottolinea che "addirittura sono stati inseriti nel decreto gli sgravi fiscali per i sexy shop. Possiamo detrarre dalle spese la palestra e molte altre cose, ma non il libro. Sono queste le priorità del Paese?".