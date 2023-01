Giustizia e sicurezza, Salvini: "A gennaio nuove iniziative in Cdm"

Su giustizia e sicurezza il ministro dei Trasporti Matteo Salvini annuncia a breve nuove misure da parte del Cdm.

E spiega: "So che il ministro della Giustizia Nordio sta preparando un pacchetto complessivo sulla giustizia civile e penale, nel nome della certezza della pena. Così come il ministro dell'Interno sta lavorando a un pacchetto sicurezza soprattutto per le città, penso alla mia Milano che è a livelli di allarme". E chiarisce: "In Consiglio dei ministri parliamo di tanto, se non di tutto. Penso che gennaio porterà diverse iniziative da questo punto di vista".