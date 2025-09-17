Giustizia, separazione delle carriere: la Camera approva la seduta fiume

L'Aula della Camera ha approvato a maggioranza per 88 voti di differenza la seduta fiume sul ddl sulla separazione delle carriere chiesta da FdI. Si proseguirà, dunque, e il voto finale è previsto non prima di giovedì alle 12. Le opposizioni sono andate all'attacco. "Questo - ha detto la capogruppo del Pd Chiara Braga - è un ulteriore strappo alla democrazia parlamentare, una innovazione impensabile, una seduta fiume 'intenzionale' solo per soddisfare le esigenze di una maggioranza che non è in grado di stare due giorni a votare una riforma costituzionale in Aula".