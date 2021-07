Giustizia, riforma alla Camera domenica alle 14

ansa

La riforma del processo penale è calendarizzata in Aula alla Camera per domenica alle 14, con il voto delle pregiudiziali presentate da L'Alternativa c'è. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo. Il ministro Federico D'Incà non ha fatto cenno alla eventuale apposizione della fiducia. Dopo le pregiudiziali si proseguirà con l'esame del provvedimento.