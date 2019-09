Giustizia, Renzi: noi non interpellati, accordo Bonafede-Orlando

Sulla riforma della giustizia "non ci ha chiamato nessuno, vedo che si sono messi d'accordo Bonafede e Orlando. Quando verranno in Aula daremo i nostri suggerimenti". Lo afferma Matteo Renzi. Il senatore di Italia Viva, inoltre, boccia "Quota 100": "Fosse per me la cancellerei, ma ho capito che il ministro dell'economia ha un impegno politico per non cancellarla e va rispettato".