Giustizia, Letta: "Ora occasione per la riforma, obiettivo non più rinviabile"

Ansa

"E' ora l'occasione per riformare la giustizia in Italia, dopo decenni di blocchi e di scontro politico". E' quanto afferma il segretario del Pd, Enrico Letta, aggiungendo: "Competenza e terzietà del ministro Cartabia sono una garanzia per tutti. Si tratta di un obiettivo non più rinviabile".