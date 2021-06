Giustizia, Letta: "Il referendum non è la strada del Pd, strumento sbagliato"

Ansa

Per riformare la giustizia "il referendum è lo strumento sbagliato". Lo afferma il segretario del Pd, Enrico Letta, sottolineando che in Italia "perché un referendum abbia successo bisogna che voti il 50% dei cittadini. In 25 anni mi sembra che uno solo abbia superato il quorum, sull'acqua una decina di anni fa. Non è la strada che il Pd vuole prendere. Noi vogliamo fare la riforma, perché ci fidiamo di Cartabia e Draghi".