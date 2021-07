Ansa

Il governo "non scricchiola, è naturale che di fronte a passaggi complessi ci siano discussioni". E' quanto afferma il segretario del Pd, Enrico Letta, in merito alla riforma della giustizia e all'ipotesi di dimissioni da parte dei ministri M5s. "Questo è un passaggio complesso come lo sono stati altri e lo saranno altri", ha aggiunto l'ex presidente del Consiglio.