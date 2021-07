Giustizia, Draghi ai partiti: "Ognuno rinunci a qualcosa per il bene del Paese"

"Ognuno deve rinunciare a qualcosa di specifico per riconoscersi però in una riforma complessiva. E che dà ulteriore credibilità all'Italia". E' stato l'appello lanciato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante il Cdm sulla riforma della Giustizia. Un richiamo alla "responsabilità" di tutti i partiti che avrebbe coadiuvato ad accelerare il via libera al testo, nonostante le divisioni tra le diverse forze politiche della maggioranza.