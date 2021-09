Giustizia civile, ok del Senato alla riforma con 201 voti a favore

ansa

Il Senato ha approvato la riforma del processo civile con 201 voti favorevoli e 30 contrari. In Aula erano presenti 232 parlamentari, di cui 231 votanti. Il provvedimento, sul quale il governo ha posto il voto di fiducia, passerà ora alla Camera per l'approvazione definitiva. Tra le novità più in vista figurano la revisione della disciplina per la risoluzione alternativa delle controversie e l'istituzione del Tribunale per la famiglia.