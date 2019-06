Giustizia, Bonafede: "Politica e magistratura diano l'esempio"

"Siamo chiamati a dare l'esempio: parlo non solo della politica, che deve porsi la questione morale ogni giorno, ma anche della magistratura che non può dimenticare il suo ruolo e deve essere un esempio per le nuove generazioni". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, precisando che "ogni volta che c'è un comportamento sbagliato, le istituzioni devono intervenire per evitare di esserne contagiate e per fare una riflessione di sistema".