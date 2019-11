Giustizia, Bonafede: "La riforma non è pìù rinviabile" 

"E' in fase di ultimazione un progetto di riforma dell'ordinamento che non è più rinviabile, anche alla luce dei gravi fatti emersi in primavera". Lo dice il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, riferendosi alla bufera che ha colpito il Csm. Si tratta, spiega il Guardasigilli, di "fatti di fronte ai quali le istituzioni hanno dato una risposta determinata al fine di restituire quel prestigio e quell'autorevolezza che la magistratura merita".