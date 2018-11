Giustizia, Bonafede: "La prossima settimana riforma del processo civile"

Al riguardo il ministro ha precisato che "una parte riguarderà l'editoria", sottolineando che "chi è padrone di un giornale e ha interessi economici rilevanti" può essere portato "a direzionare l'informazione".



Bonafede ha poi escluso che la legge sul conflitto di interessi possa avere ricadute, riguardando anche la piattaforma Rousseau, e ha spiegato: "La piattaforma non guida nessuna forza politica, è un sito che porta avanti un'attività di consultazione sulle leggi, che invita i cittadini a dire la loro in piena trasparenza".



Roma, "Raggi ha riportato il bilancio alla normalità" - Il ministro ha poi commentato l'assoluzione del sindaco Virginia Raggi nell'inchiesta sulle nomine, in cui il primo cittadino era accusato di falso in atto pubblico, dicendo: "Secondo me Roma è governata bene", perché "la Raggi ha riportato alla normalità il trend di bilancio del Comune".