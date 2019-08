Giustizia, Bonafede: "Da Lega follie, vuol far saltare prescrizione"

"Mi viene il dubbio che l'obiettivo sia far saltare la riforma della prescrizione che entrerà in vigore a gennaio. E' inaccettabile fare giochini sulla carne viva dei diritti delle persone". E' l'accusa lanciata dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede contro la Lega: "Propongono di raddoppiare i Csm, uno per i pubblici ministeri e uno per giudici: a me sembra oggettivamente folle", ha aggiunto il ministro.