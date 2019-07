Giustizia, Bonafede a Salvini: parliamo in Cdm non sui social

"Ci vediamo in Cdm, non su Facebook e potrò finalmente sentire le argomentazioni, visto che in preconsiglio nessuno ha detto nulla". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede rispondendo a Matteo Salvini che ha definito, sui social, la riforma della giustizia "acqua". "So con certezza - aggiunge Bonafede - che la riforma dimezza i tempi dei processi, favorisce l'economia e dà tempi certi a chi è coinvolto in un processo".