Giustizia, Berlusconi: "Bene le parole di Nordio, ora servono i fatti"

Alle parole sulla giustizia pronunciate dal ministro Carlo Nordio devono "seguire i fatti".

Lo ha detto Silvio Berlusconi, parlando a "Dritto e rovescio" su Rete4. "In materia di giustizia ai sacrosanti impegni del nostro ministro Nordio devono seguire i fatti, le norme di legge su cui lavorare concretamente in Parlamento sono assolutamente importanti. Però Nordio ha indicato la strada giusta, finalmente una strada garantista, che per noi è irrinunciabile. Serve una riforma della giustizia che tuteli la libertà dei cittadini, lo Stato di diritto, la professionalità dei magistrati seri, la terzietà dei giudici".