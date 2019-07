Giustizia, Anm: "Riforma che allinea toghe è fuori da Costituzione"

"Se il ministro ha in mente un sistema in cui il giudice decide secondo le aspettative della maggioranza, questo è fuori dal sistema costituzionale. Questa non è una riforma, ma uno stravolgimento dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale". E una riforma così "non può esistere". Lo ha detto il presidente della Anm, Luca Poniz, sulla riforma della giustizia evocata dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dopo il caso Sea Watch.