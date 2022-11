Giuseppe Conte: Manovra è viaggio in prima classe per evasori e stop al Reddito di cittadinanza

Giuseppe Conte critica aspramente la Manovra del governo Meloni.

E' un "viaggio in prima classe per evasori e corrotti che girano con mazzette in contanti, un tuffo senza paracadute nel precipizio sociale ed economico per lavoratori e famiglie povere. È l`Italia che ha in mente Giorgia Meloni", dichiara il leader M5s via Facebook.