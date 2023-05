Governo, Giorgia Meloni: "Soddisfatta del clima che c'è nella maggioranza"

Il premier Giorgia Meloni è soddisfatta dell'operato del governo e "del clima che c'è nella maggioranza.

Sono fiera dei ministri, dei piccoli grandi risultati raggiunti in questi mesi". "Ricordo quando all'ipotesi di un esecutivo guidato dalla sottoscritta si paventavano tutte le sciagure immaginabili, noi non ci abbiamo creduto, voi non ci avete creduto. Oggi i risultati dicono qualcosa di buono", ha sottolineato.