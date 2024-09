Giorgia Meloni: "Sicurezza sarà mia priorità nei prossimi mesi"

Il tema della sicurezza "sarà una mia priorità nei prossimi mesi". Lo ha affermato il premier Giorgia Meloni parlando a "4 di sera" su Rete4. Il presidente del Consiglio ha parlato poi della Manovra che "aiuterà imprese e famiglie". "Avevamo poche risorse, le abbiamo concentrate su poche cose veramente importanti. Basta con i bonus a pioggia, basta con i soldi gettati dalla finestra - ha aggiunto -. Per noi era importante aiutare le imprese assumono, aiutare i salari dei lavoratori, i redditi delle famiglie e la salute dei cittadini. Queste sono state le nostre priorità come le pensioni minime, in generale le pensioni basse che son state adeguate al costo della vita".