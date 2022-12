Giorgia Meloni: "Tra reddito di cittadinanza e rubare c'è l'opzione di lavorare"

Per Giorgia Meloni "il lavoro porta ovunque, il reddito di cittadinanza ti tiene dove sei, non c'è scampo.

Io voglio aiutare persone a uscire dalla povertà con il lavoro". Il presidente del Consiglio ha quindi commentato il video di una donna che si lamentava della stretta al reddito: "Tra percepire il reddito e rubare un'opzione di andare a lavorare forse dovresti prenderla in considerazione. Più percepirai il reddito, più sarai povero e difficile da inserire nel lavoro. Voglio regalare la dignità del lavoro a persone che non meritano di essere mantenute. Non voglio che la gente sia costretta a votarmi, voglio costruire libertà".