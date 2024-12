Meloni: metodo Giubileo dimostra che le cose si possono fare, Piazza Pia piccolo miracolo civile

Il premier Giorgia Meloni è intervenuto all'inaugurazione della nuova piazza Pia alla vigilia dell'apertura della Porta Santa per l'avvio del Giubileo. "L'opera che inauguriamo questa mattina è probabilmente la più imponente, un investimento da oltre 85 milioni di euro che restituisce alla città un grande e sicuro spazio pedonale capace di contenere fino a 150mila persone per gli eventi giubilati", ha affermato. "Se è stato possibile inaugurarla è anche grazie al metodo che questo governo ha messo in campo sin dall'inizio, istituendo una cabina di regia a Palazzo Chigi" con tutti gli enti coinvolti, "un tavolo capace di affrontare in tempo reale ostacoli e difficoltà", ha aggiunto in riferimento al ritrovamento di un'antica villa durante i lavori.