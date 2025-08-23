Logo Tgcom24
Giorgetti: "I fondi di previdenza complementare guardino più all'Italia"

23 Ago 2025 - 17:55
© Ansa

© Ansa

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ospite al Meeting di Rimini, ha parlato di previdenza e pensioni. "Sarebbe importante che anche i fondi di previdenza complementare finanziati con i contributi dei lavoratori guardassero più al sistema Italia che all'estero, in quelli che sono investimenti infrastrutturali di lungo periodo che danno un rendimento sicuro, non speculativo", ha spiegato Giorgetti nel suo intervento. "Se facciamo sistema non semplicemente come Stato come istituzioni e anche Terzo settore, questo Paese ha delle energie ancora inespresse che potranno ancora migliorare", ha aggiunto. 

