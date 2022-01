Giorgetti: "Dimissioni? Serve una nuova fase del governo"

Ansa

Dopo la notizia dell'ipotesi dimissioni del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, l'esponente leghista commenta: "Sono felice che il Capo dello Stato abbia accettato con senso di responsabilità. E sulle mie dimissioni dico che, per affrontare questa nuova fase, serve una messa a punto: il governo con la sua maggioranza adotti un nuovo metodo di lavoro per affrontare i problemi e non trasformare questo anno in una lunghissima campagna elettorale".