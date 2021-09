Giorgetti: "Bisogna trasformare il Mise da rianimazione a ostetricia"

Ansa

L'obiettivo del ministro Giancarlo Giorgetti durante il suo mandato è quello di trasformare il ministero dello Sviluppo economico "da reparto di rianimazione in uno di ostetricia". Per farlo sottolinea si devono anzitutto "acquisire capacità di studio, analisi e competenze sul mercato" per individuare le priorità; la squadra è però al lavoro anche per una revisione "del sistema degli incentivi e delle forme di supporto alle attività produttive".