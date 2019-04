Giorgetti: "Arata ha le carte in regola per lavorare con me"

"Fino a tre settimane fa qualcuno sapeva della famiglia Arata? No, e nemmeno io...". Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, torna sull'assunzione al ministero del figlio dell'imprenditore indagato per mafia. E spiega che "Federico Arata ha tutte le carte in regola per far parte del mio staff, tra l'altro e' finito nel tritacarne prima ancora di aver cominciato a lavorare".