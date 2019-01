Gilet gialli, Luigi Di Maio replica alla ministra francese: "Ipocrita" | "A Strasburgo per rivoluzionare Ue"

"Il popolo francese - aggiunge Di Maio - chiede il cambiamento e un maggiore ascolto delle loro esigenze. Non posso non condividere questi desideri, né penso di dire nulla di offensivo verso i cittadini francesi. E' chiaro che qualcosa deve cambiare. Come ad esempio è ora di smettere di impoverire l'Africa con politiche colonialiste, che causano ondate migratorie verso l'Europa e che l'Italia si è trovata più volte a dover affrontare da sola".



M5s: "Al lavoro per rivoluzionare l'Europa"- Intanto continuano le operazioni per creare l'asse in Europa M5s-gilet gialli. A Roma, c'è stato un vertice tra David Casaleggio, Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista, che porterà avanti la campagna per le elezioni europee, e altri esponenti pentastellati per pianificare le prossime azioni. Il vertice è stato immortalato in uno scatto pubblicato sui social network dal vicepremier con la scritta: "Al lavoro per rivoluzionare l'Europa".



Innanzitutto Di Maio ha in programma di incontrare i due leader moderati dei gilet gialli, Veronique Rouille e Yvan Yonnet, che saranno ospiti di un convegno nella Capitale. Poi nelle sedi dell'Unione europea si tesseranno le fila per creare una costellazione di alleanze con altri piccoli movimenti, oltre che saldare quello con i gilet gialli. La settimana prossima l'appuntamento cardinale sarà a Strasburgo, dove ci sarà una sessione plenaria dell'Europarlamento. Il M5s proverà a vedere Jacline Mouraud, altro leader moderato della rivolta francese che ha intenzione di formare il partito "Gli emergenti".