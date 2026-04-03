Gianmarco Mazzi è il nuovo ministro del Turismo
"Sono onorato di questo incarico e ringrazio il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio per la fiducia accordatami", ha dichiarato dopo il giuramento al Quirinale
Gianmarco Mazzi, deputato di Fratelli d'Italia, è il nuovo ministro del Turismo, succedendo a Daniela Santanchè dopo le sue dimissioni del 25 marzo. Già sottosegretario alla Cultura con delega allo spettacolo, Mazzi porta con sé un’esperienza lunga decenni nel mondo dello spettacolo, della musica e dell'organizzazione di grandi eventi. Il nuovo ministro ha prestato giuramento nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla presenza, in qualità di testimoni, del segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, e del consigliere militare del presidente della Repubblica, generale Gianni Candotti. Erano presenti la premier Giorgia Meloni e il sottosegretario Alfredo Mantovano. "Il turismo è un mondo ricco di fascino e grandi professionalità che richiede cura attenta perché rappresenta un pilastro dell'economia italiana. Sono onorato di questo incarico e ringrazio il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio per la fiducia accordatami. Un ringraziamento anche al ministro Alessandro Giuli, lavorare insieme alla cultura è stato entusiasmante e continueremo a farlo", ha dichiarato Mazzi dopo il giuramento al Quirinale.
Chi è Gianmarco Mazzi
Nato a Verona il 1° luglio 1960, il nuovo ministro si è laureato in Giurisprudenza con una tesi sul diritto amministrativo applicato allo spettacolo, già anticipando il connubio tra cultura e organizzazione che caratterizzerà tutta la sua carriera. Negli anni Ottanta è tra i fondatori della Nazionale Cantanti, progetto di solidarietà che ha raccolto oltre 50 milioni di euro per cause umanitarie. Ha collaborato con artisti come Gianni Morandi, Adriano Celentano, Fabrizio De André e i Pooh, organizzando eventi iconici come "La Partita del Cuore" e grandi concerti dal vivo.
Televisione e grandi eventi
Mazzi ha diretto diverse edizioni del Festival di Sanremo e ha curato produzioni televisive per Rai1 e Canale 5, tra cui programmi come Francamente me ne infischio e Rockpolitik, oltre all’edizione italiana del talent show The Voice. Nel 2015 ha organizzato la cerimonia di apertura di Expo Milano in piazza Duomo, collaborando con artisti internazionali come Andrea Bocelli e Lang Lang. Dal 2017 al 2022 ha ricoperto i ruoli di direttore artistico e amministratore delegato della società di gestione dell’Arena di Verona.
Percorso politico
La carriera politica di Mazzi è iniziata con una consulenza al ministero delle Comunicazioni nel 2004. Candidato alle elezioni del 2022 come capolista di Fratelli d’Italia in Veneto, è stato eletto deputato. Dopo un periodo nella commissione Cultura, è diventato sottosegretario al MiC (Ministero della Cultura), prima con il ministro Gennaro Sangiuliano e successivamente con Alessandro Giuli, fino al recente passaggio alla guida del ministero del Turismo.