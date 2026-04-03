Gianmarco Mazzi è il nuovo ministro del Turismo

Gianmarco Mazzi, deputato di Fratelli d'Italia, è il nuovo ministro del Turismo, succedendo a Daniela Santanchè dopo le sue dimissioni del 25 marzo. Già sottosegretario alla Cultura con delega allo spettacolo, Mazzi porta con sé un’esperienza lunga decenni nel mondo dello spettacolo, della musica e dell'organizzazione di grandi eventi. Il nuovo ministro ha prestato giuramento nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla presenza, in qualità di testimoni, del segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, e del consigliere militare del presidente della Repubblica, generale Gianni Candotti. Erano presenti la premier Giorgia Meloni e il sottosegretario Alfredo Mantovano. "Il turismo è un mondo ricco di fascino e grandi professionalità che richiede cura attenta perché rappresenta un pilastro dell'economia italiana. Sono onorato di questo incarico e ringrazio il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio per la fiducia accordatami. Un ringraziamento anche al ministro Alessandro Giuli, lavorare insieme alla cultura è stato entusiasmante e continueremo a farlo", ha dichiarato Mazzi dopo il giuramento al Quirinale.