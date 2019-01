Getta le coperte di un clochard nella spazzatura, vicesindaco di Trieste rischia una multa di 450 euro

Polidori potrebbe incorrere in una sanzione di 450 euro per non aver rispettato la raccolta differenziata. Secondo il regolamento comunale di Trieste, infatti, non si possono buttare nel cassonetto per l'indifferenziata i tessuti (la coperta andava negli appositi contenitori gialli) né gli oggetti di plastica, cosa che invece il vicesindaco ha fatto, dato che tra gli oggetti c'era una bottiglietta d'acqua. E quindi, tocca alla polizia urbana notificargli la multa. Lo stesso organo di cui lui è responsabile.