Gentiloni: "Rinvio Pnrr non è impossibile, dipende dai numeri"

Sulla scadenza del Pnrr "non dico che un rinvio sia impossibile. Quello che è possibile o impossibile è dettato dai numeri, maggioranza o unanimità. La discussione vera dovrebbe essere su come concentrare le forze per la realizzazione dei piani. Questo non è un problema italiano, riguarda tanti Paesi che hanno spostato parte del volume degli investimenti nella seconda parte del Pnrr. Assorbire una mole così ingente di investimenti non è facile. Siamo in parte preoccupati ma questa preoccupazioni dovrebbe essere condivisa dagli Stati membri, e non sono certo l'abbiano capito". Lo ha detto Paolo Gentiloni in audizione al Pe.