Gentiloni: "Nessun fondo europeo nella norma sull'aborto"

"Le proposte legate al tema dell'aborto sono state riprese in una legge che fa riferimento al Pnrr ma il legame è solo veicolare e non ci sono finanziamenti Ue coinvolti in questa iniziativa".

Lo ha affermato il commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni alle commissioni Econ e Budget del Pe, rispondendo sul legame tra i fondi Ue e la proposta delle associazioni pro-vita nei consultori. "Il presidente von der Leyen ha ripetutamente affermato che la Commissione sostiene i diritti delle donne e i diritti di scelta delle donne", ha aggiunto.