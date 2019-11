Gentiloni: "Mi spiace ma l'Italia ha ancora bisogno di disciplina di bilancio"

"L'Italia ha bisogno ancora di disciplina di bilancio, mi spiace ma è cosi'". Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario designato agli Affari economici dell'Ue, durante la registrazione di Porta a Porta. Secondo Gentiloni, "chi ha spazi di bilancio deve usarli per la crescita, non usarli significa non avere quel minimo di coordinamento di politica di bilancio in Europa".