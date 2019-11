Gentiloni: "Manovra accettabile, avanti col risanamento dei conti"

"Mi auguro che l'Italia, come ha fatto con l'ultima legge di bilancio, prosegua su una linea di raddrizzamento dei conti pubblici, che è assolutamente indispensabile". Lo ha detto il Commissario europeo per gli Affari economici, Paolo Gentiloni, a pochi giorni dal suo insediamento a Bruxelles. "Per il Paese mi auguro che il governo duri, perché penso abbia fatto cose straordinarie", ha aggiunto l'ex premier.