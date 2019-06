Genova, Toninelli: da Autostrade per l'Italia gravi inadempienze nella manutenzione del ponte Morandi

"Decisioni saranno prese nei prossimi giorni" - Il rapporto "è la base per andare avanti", ha aggiunto Toninelli spiegando che "le decisioni saranno prese nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Non succederà ma più che se qualcuno gestisce la cosa pubblica e sbaglia poi non viene fatta giustizia".



"Chi ha in concessione un bene pubblico deve rispettare le leggi" - "A me - ha sottolineato il ministro - non interessa far lavorare o non far lavorare una società" ma "che chi ha in concessione il bene pubblico rispetti le leggi, cioè faccia manutenzione. I miliardi guadagnati da questo concessionario sono tantissimi e non sono rientrati con gli obblighi in termine di manutenzione".



Giorgetti: "Revoca? Prima aspettiamo la sentenza" - Sul caso è intervenuto anche il sottosegretario della Lega Giancarlo Giorgetti affermando che prima di revocare la concessione bisogna aspettare la sentenza del processo sul crollo del ponte. "C'è una procedura penale in corso ed è in corso anche quella amministrativa per inadempimento contrattuale: quando saranno terminate con gli esiti che saranno resi pubblici si dovrà rispettare quella decisione. Prendere decisioni prima non ha molto senso, si tratta di aspettare qualche giorno".